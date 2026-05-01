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Esperion Therapeutics bondit après l'annonce de l'opération de retrait de la cote d'Archimed, d'un montant de 1,1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Esperion Therapeutics ESPR.O progresse de 58,4 % à 3,17 dollars avant l'ouverture du marché ** La société d'investissement Archimed va privatiser l'entreprise pour un montant pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars

** Les actionnaires d'ESPR recevront 3,16 dollars en espèces par action, ce qui représente une prime d'environ 58 % par rapport au dernier cours de clôture de la société

** Les sociétés ont indiqué que les actionnaires pourraient également recevoir des paiements conditionnels supplémentaires pouvant atteindre 100 millions de dollars si ESPR atteint certains objectifs de vente dans les années à venir

** La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026

** À la clôture de jeudi, ESPR affichait une capitalisation boursière d'environ 514,81 millions de dollars, avec 257,40 millions d'actions en circulation - données LSEG ** À la clôture d'hier, l'action ESPR affichait une baisse de 45,9 % depuis le début de l'année

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