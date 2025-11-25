Esperion gagne du terrain après que Piper Sandler a initié le suivi avec une note "surpondérée"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Esperion Therapeutics ESPR.O gagnent 1,4 % à 3,22 $ avant la mise sur le marché
** Piper Sandler initie le suivi avec une note de "surpondération", fixe le PT à 9 $, parmi les plus élevés à Wall Street
** La franchise d'acide bémpédoïque de la société (Nexletol et Nexlizet) pour l'hypercholestérolémie et le risque de maladie cardiovasculaire est bien positionnée pour l'expansion des ventes
** Une étiquette large, des directives de pratique clinique en évolution et un large accès aux payeurs sont des facteurs de soutien; le profil risque/récompense est attrayant - Piper Sandler
** La société de courtage s'attend également à ce que les ventes maximales aux États-Unis dépassent 650 millions de dollars, complétées par un flux de redevances notable en dehors des États-Unis
** Sur les 8 analystes qui couvrent l'action, six l'évaluent comme "achat fort" ou "achat", un comme "maintien" et un comme "vente" - données compilées par LSEG
** L'action ESPR a augmenté d'environ 44 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture
