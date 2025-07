Espagne: la croissance économique accélère au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 10:51









(Zonebourse.com) - La croissance de l'activité a accéléré en Espagne au deuxième trimestre, confirmant la bonne santé actuelle de la quatrième économie de la zone euro.



Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,7% sur la période avril-juin par rapport au trois mois précédents, selon une première estimation publiée mardi par l'Institut national des statistiques espagnol (Ine).



Ce chiffre, supérieur au consensus de 0,6%, fait suite à une hausse du PIB de 0,6% au premier trimestre.



La première estimation de la croissance n'est pas accompagnée de détails sur l'évolution de ses différentes composantes, mais les analystes mettent en avant une conjoncture toujours favorable alors que le marché du travail atteint des niveaux records et que la consommation des ménages reste dynamique.



Sur un an, la croissance de l'économie ressort à 2,8% au deuxième trimestre, un chiffre là encore supérieure aux attentes, puisque le consensus visait 2,5%.



Les analystes s'attendent à ce que l'Espagne affiche une croissance de 2,5% en 2025, à la faveur notamment d'effets de rattrapage comme la hausse du taux d'emploi, surpassant ainsi très nettement la croissance du PIB de la zone euro anticipée autour de 1,2% cette année.





