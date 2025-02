Espagne: l'inflation continue d'accélérer en janvier information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - La hausse des prix à la consommation a continué de s'accentuer au mois de janvier en Espagne, en raison notamment d'une hausse des prix du gaz et de l'électricité, montrent des chiffres publiés vendredi par l'Institut national de la statistique (Ine).



Calculée selon les normes nationales, l'indice d'inflation en rythme annuel s'est accru de 0,1 point de pourcentage le mois dernier pour ressortir à 2,9%.



Il s'agit de son quatrième mois consécutif de progression, après +2,8% en décembre, +2,4% en novembre, +1,8% en octobre et +1,5% en septembre.



Calculée selon les normes harmonisées européennes, l'inflation en rythme annuel s'est également amplifiée à 2,9% en janvier, soit 0,1 point de pourcentage de plus qu'en décembre.





