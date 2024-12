Espagne: l'inflation au plus haut depuis juillet information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Les prix à la consommation en Espagne sont repartis à la hausse en novembre en raison du renchérissement de l'électricité, montrent les chiffres officiels définitifs publiés vendredi.



La hausse de l'indice national d'inflation (IPC) s'est établi à 2,5% sur un an le mois dernier, son plus haut niveau depuis juillet, après 1,8% en octobre.



L'inflation sous-jacente - qui exclut les prix volatils des aliments et de l'énergie - a toutefois poursuivi son ralentissement en s'établissant à 2,4% en glissement annuel, contre 2,5% le mois dernier, d'après l'institut national de la statistique (Ine).



En données harmonisées aux normes européennes (IPCH), les prix à la consommation ont également augmenté de 0,6 point de pourcentage pour ressortir à 2,4% sur un an en novembre.



Ces données espagnoles confirment la tendance à la remontée de l'inflation dans la zone euro après celles récemment publiées par Eurostat.



D'après l'office de statistique de l'Union européenne, l'inflation dans les 20 pays utilisant la monnaie unique est en effet ressortie à 2,3% en novembre, contre +2% en octobre et +1,7% en septembre.





