Espagne : inflation annuelle stable à 2,7% en août
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 13:13

(Zonebourse.com) - Le taux de variation annuel de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'Espagne pour le mois d'août 2025 s'est établi à 2,7%, soit le même taux que le mois précédent, selon l'Institut national de statistiques (INE).

Le taux annuel d'inflation sous-jacente (c'est à dire hors produits alimentaires non transformés et énergétiques ) a toutefois augmenté d'un dixième de point par rapport à juillet, pour s'établir à 2,4% le mois dernier.

Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, l'indice général des prix à la consommation espagnol est resté stable en août. En données harmonisées pour les comparaisons européennes, il a aussi augmenté de 2,7% en rythme annuel.

Inflation
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

