Espagne : Diamond Foundry investit 2,7 milliards de dollars dans une usine de fabrication de puces, selon Cinco Dias

L'organisme public espagnol d'investissement dans les technologies et la société américaine Diamond Foundry prévoient d'investir 2,35 milliards d'euros (2,71 milliards de dollars) dans une nouvelle usine de fabrication de micropuces dans la région occidentale d'Estrémadure, a rapporté Cinco Dias mardi, citant des sources anonymes.

Le projet, qui doit être approuvé par le cabinet espagnol cette semaine, verrait SETT - le véhicule d'investissement technologique de l'État - contribuer à hauteur de 753 millions d'euros dans le cadre du programme de soutien aux semi-conducteurs du pays.

Diamond Foundry, qui est soutenue par l'acteur américain Leonardo DiCaprio, devrait investir près de 1,6 milliard d'euros d'ici à 2029, selon le journal.

Elle exploite déjà une usine de diamants synthétiques dans la région, et la nouvelle installation serait le premier producteur européen à grande échelle de substrats en diamant pour les puces avancées.

Ni Diamond Foundry ni SETT n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'investissement devrait créer plus de 2 100 emplois, dont environ 500 directement dans l'usine, ajoute le rapport de Cinco Dias.

Le projet intervient quelques semaines avant les élections régionales anticipées en Estrémadure, où le gouvernement local a organisé un vote éclair après avoir échoué à faire adopter son budget.

(1 dollar = 0,8681 euro)