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Espagne : croissance confirmée à 0,8% au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 12:33

Le PIB de l'Espagne en volume a augmenté de 0,8% au 4e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, marquant ainsi une accélération de 0,2 point par rapport à la croissance observée au 3e trimestre.

L'Institut national de statistiques, qui confirme ainsi son estimation avancée de fin janvier, relève en revanche de 0,1 point le taux de croissance en rythme annuel, désormais estimé à 2,7%, soit le même taux annuel que celui du 3e trimestre.

La croissance de l'économie espagnole en rythme annuel a été portée par la demande intérieure, qui y a contribué pour 3,5 points, compensant ainsi largement une demande extérieure qui s'est contractée de -0,8 point.

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