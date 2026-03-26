Espagne : croissance confirmée à 0,8% au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 12:33
L'Institut national de statistiques, qui confirme ainsi son estimation avancée de fin janvier, relève en revanche de 0,1 point le taux de croissance en rythme annuel, désormais estimé à 2,7%, soit le même taux annuel que celui du 3e trimestre.
La croissance de l'économie espagnole en rythme annuel a été portée par la demande intérieure, qui y a contribué pour 3,5 points, compensant ainsi largement une demande extérieure qui s'est contractée de -0,8 point.
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