ESKER : Résultats annuels 2022 - Résultats records et confiance pour l’exercice 2023

Croissance dynamique du chiffre d’affaires tirée par les solutions SaaS et le continent américain



Le chiffre d’affaires d’Esker pour l’exercice 2022 progresse de 19% (13% à taux de change et périmètre constants) pour atteindre 159 M€. Cette performance est le fruit du dynamisme des revenus SaaS (128 M€) qui croissent de 23% (17% à taux constants) pour représenter 80% du chiffre d’affaires consolidé. Grâce à ses bonnes performances commerciales sur 2021 et 2022, Esker maintient une forte croissance de son revenu SaaS, malgré un environnement économique marqué par l’incertitude durant la majeure partie de l’exercice 2022.



Le revenu des activités de services d’implémentation (mise en production des solutions Esker) progresse de 12% (7% à taux constants) pour représenter 16% de l’activité du Groupe. Les activités de services profitent de la dynamique commerciale des solutions SaaS et accompagnent la montée en puissance du réseau de partenaires en cours de développement.



Les activités historiques poursuivent leur déclin naturel pour représenter moins de 4% du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année (-21% à taux de change constants).



Sur un plan géographique, les zones Amériques et Asie-Pacifique se sont montrées les plus dynamiques avec une croissance dépassant les 14% (à taux constants). L’Europe résiste bien compte tenu du contexte macroéconomique et progresse de plus de 11% à taux de change et périmètre constants.