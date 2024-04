Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: nouveau CA record au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Esker affiche au titre du premier trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 47,7 millions d'euros, en croissance de 12% en données publiées comme à taux de change et périmètre constants, réalisant ainsi à nouveau le meilleur trimestre de son histoire.



Il revendique aussi le deuxième meilleur trimestre de son histoire en termes de prises de commandes, la valeur annuelle récurrente des nouveaux contrats signés ayant augmenté de 37% à taux de change constant, pour atteindre 5,95 millions d'euros.



Dans ce contexte, Esker maintient son objectif de croissance du chiffre d'affaires de 12 à 14% (hors acquisitions et effets de change) pour l'ensemble de 2024. À ce niveau d'activité, sa marge d'exploitation sera comprise entre 12 et 13% du chiffre d'affaires.





