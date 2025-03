Esker: le retrait de la cote désormais effectif information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 15:34









(CercleFinance.com) - Le fonds d'investissement Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires, ont annoncé lundi que le retrait de la cote d'Esker était désormais effectif, suite au succès de leur offre publique lancée en septembre dernier.



A l'issue de la réouverture de l'offre, intervenue entre le 17 et le 30 janvier, l'initiateur contrôlait plus de 90% du capital et des droits de vote du spécialiste de la dématérialisation des documents.



L'objectif de l'opération est d'accompagner l'accélération du développement de l'entreprise 'dans un contexte de société privée'.



Esker a réalisé l'an dernier 205,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont plus des deux-tiers à l'international.





