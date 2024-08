Esker clarifie sa position par rapport aux récentes rumeurs d’offres publiques

(AOF) - Un article de presse daté du 9 août 2024 a révélé que Bridgepoint Group Plc envisage de lancer une offre publique d'achat pour Esker. "Esker confirme être en discussions avec Bridgepoint concernant une offre éventuelle. Dans le cadre de son processus stratégique continu, la Société évalue régulièrement ses options, incluant la recherche de nouveaux actionnaires stratégiques mais aussi la poursuite de son parcours remarquable en tant qu'entreprise cotée en bourse", explique le spécialiste des solutions d’automatisation des cycles de gestion source-to-pay et order-to-cash.

"Les discussions en cours avec Bridgepoint s'inscrivent dans cette démarche. Il n'y a aucune certitude que ces discussions aboutiront à un accord ou à une transaction, ni quant aux conditions et au calendrier de celle-ci", ajoute l'entreprise.

Esker s'engage à tenir le public informé de tout développement significatif à ce sujet.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.