Esker bondit après le projet d'offre de Bridgepoint

(AOF) - Esker flambe de 11,63% à 262,80 euros au lendemain de l’annonce d’un projet d’offre publique d’achat en numéraire de Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires. Le cours dépasse le prix proposé de 262 euros par action, représentant une prime de 30,1% par rapport au cours non affecté de l’action au 8 août, date précédant les rumeurs de marché sur une possible transaction. Le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion est valorisé 1,62 milliard d’euros.

Une surenchère ?

Pour TP Icap Midcap, " la question sera de savoir si ce projet d'OPA poussera un tiers à présenter une offre plus élevée ".

Si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre, l'initiateur sollicitera la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

Invest Securities juge que le prix offert fait ressortir des multiples de valorisation " généreux ". Les ratios valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires et valeur d'entreprise sur Ebit ressortent à respectivement 7,7 et 61 pour 2024, 6,7 et 47 pour 2025 et 5,8 et 38 pour 2026, selon le consensus Factset. Le PER pour ces trois années est de respectivement 75, 59 et 47.

De son côté, TP Icap Midcap signale que le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires de 7,7 - en tenant compte d'une trésorerie nette de près de 50 millions d'euros - représente un multiple qui s'approche – sans les atteindre – ceux d'autres transactions emblématiques du marché. Il cite notamment une troisième contre-offre à plus de 11 sur Pagero après une 1ère offre à plus de 8 et une deuxième à plus de 9 et 8,5 sur Coupa.

" Son succès reste conditionné à l'obtention de plus de 60% du capital, étant précisé que les managers apporteront 10,8% ", signale Invest Securities.

Le conseil de surveillance a accueilli favorablement l'offre, à l'unanimité. Il a mis en place un comité ad hoc indépendant et nommé Finexsi en tant qu'expert indépendant afin d'émettre un rapport sur les conditions financières de l'offre.

Offre ouverte au quatrième trimestre

" Cette transition constitue une opportunité exceptionnelle pour Esker d'accélérer sa croissance opérationnelle. Elle nous permettra de renforcer notre efficacité, d'optimiser nos processus et de mobiliser des ressources supplémentaires sur les axes clés de notre développement, tout en renforçant notre capacité à atteindre nos objectifs. " a déclaré Emmanuel Olivier, directeur des opérations d'Esker.

Il est envisagé que Boréal Bidco dépose un projet d'offre publique d'achat auprès de l'autorité des marchés financiers dès que possible après la remise par le conseil de surveillance d'un avis motivé favorable unanime relatif à l'offre.

Cette dernière serait ensuite ouverte dans le courant du quatrième trimestre de 2024 sous réserve de l'obtention préalable de l'autorisation des autorités italiennes compétentes en matière de contrôle des investissements étrangers. La clôture de l'offre devrait dans ces conditions intervenir d'ici la fin de l'année ou au plus tard au cours du premier trimestre 2025, sous réserve de l'obtention préalable des autorisations requises en matière de contrôle des concentrations.

