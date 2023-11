Esker annonce la nomination de Catherine Plasse au poste de Directrice Financière Groupe

Esker, plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, pour les métiers de la finance, des achats et du service client, annonce aujourd’hui la nomination de Catherine Plasse en tant que nouvelle Directrice Administrative et Financière (DAF) d’Esker.



Sous la direction d’Emmanuel Olivier, Membre du Directoire d’Esker, Catherine assurera la direction et la coordination des équipes financières du Groupe au niveau mondial et rejoint le Comité Exécutif Associé d’Esker. Elle dirigera la production de l’information à destination du public et de la communauté financière, s’assurera du maintien d’un environnement de contrôle interne de haut niveau et garantira plus généralement le respect des obligations réglementaires du Groupe. Catherine jouera également un rôle crucial dans le pilotage de la performance opérationnelle du Groupe Esker au travers de la direction des services de contrôle budgétaire et de gestion. Enfin, en collaboration avec le Comité de Direction, elle sera activement impliquée dans la poursuite de la politique volontariste du Groupe en matière sociale, environnementale et de gouvernance d’entreprise.