ESKER : Activité commerciale du 1er trimestre 2024 - Croissance soutenue du chiffre d’affaires et forte dynamique des prises de commandes

Croissance soutenue du chiffre d’affaires



Au cours du premier trimestre de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires consolidé atteint 47,7 millions d’euros, enregistrant une croissance de 12% en données publiées et à taux de change et périmètre constants, par rapport à la même période de l’exercice précédent. Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre de son histoire.



La principale contribution à cette performance provient du chiffre d’affaires SaaS qui affiche une croissance de +12% en données publiées et à taux de change et périmètre constants. Cette ligne de produits représente désormais 83% de l’activité totale du Groupe. Les nombreux contrats clients signés en 2023, qui entrent progressivement en production font croître les abonnements de 29% par rapport au premier trimestre 2023. Le volume de transactions demeure stable au cours de ce premier trimestre en raison d’un moindre nombre de jours ouvrés sur la période et d’une légère érosion des volumes sur les canaux historiques de fax et de courrier.