ESG : Esker obtient à nouveau la médaille de platine EcoVadis et se positionne parmi les leaders du classement EthiFinance

Esker, plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, annonce avoir été à nouveau récompensée par EcoVadis pour ses engagements sur le plan Environnemental, Social et de Gouvernance en décrochant le plus haut niveau de distinction : la médaille de Platine. Elle affiche d'ailleurs un score en progression de 7 points par rapport à 2022 en raison d'améliorations sensibles sur les volets social et éthique. Cette reconnaissance la place dans le top 1 % des entreprises évaluées, tous secteurs confondus. L’entreprise se classe également parmi les leaders du classement EthiFinance ESG Ratings avec un score de 75/100. Ces résultats en nette progression par rapport à 2022, démontrent que l'ambitieuse feuille de route ESG de la société continue de s'exécuter avec succès.



La dimension ESG a toujours été une composante essentielle de la stratégie et de la culture du groupe en France comme à l’international.