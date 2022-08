ERYTECH fait le point sur son activité réglementaire



Arrêt des activités en vue de soumettre une demande d’approbation pour Graspa® dans le traitement des patients atteints de Leucémie Aigüe Lymphoblastique (LAL)



Evaluation en cours des options stratégiques de partenariat



Lyon (France), et Cambridge, MA (U.S.) le 24 aout 2022 – ERYTECH Pharma (Euronext & Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges (GR), fait le point sur son activité réglementaire et annonce sa décision, suite aux réponses de la Food and Drug Administration (FDA), de ne plus demander d’approbation de Graspa® pour le traitement des patients atteints de LAL présentant une hypersensibilité à l’asparaginase pégylée