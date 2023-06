ERYTECH et PHERECYDES annoncent leur fusion pour former PHAXIAM Therapeutics

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : phaxiam@newcap.eu



> Fusion approuvée à une large majorité par les actionnaires des deux sociétés

> Mise en place d'une nouvelle structure de gouvernance

> Ambition de créer un leader mondial de la phagothérapie pour cibler les bactéries pathogènes résistantes aux antimicrobiens



ERYTECH (Nasdaq & Euronext : ERYP) et PHERECYDES annoncent leur fusion et leur changement de nom pour devenir PHAXIAM Therapeutics, société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des thérapies innovantes à base de bactériophages pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (AMR).