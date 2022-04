ERYTECH annonce le dépôt de son Document d’Enregistrement Universel 2021 et de son Form 20-F 2021, ainsi que son calendrier financier 2022

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



Lyon (France), Cambridge, MA (US) le 28 avril 2022 – ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce avoir déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France son Document d’Enregistrement Universel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et son Form 20-F au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 auprès de la « Securities and Exchange Commission » (SEC) aux Etats-Unis, ainsi que son calendrier financier 2022