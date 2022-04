EROLD : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 :

• Forte progression des audiences

• Poursuite de la bonne dynamique sur l’activité stratégique du Media programmatique : +11%



Erold (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2022.



Forte progression (+20%) de l’audience des sites

Selon Médiametrie NetRatings, le groupe Erold enregistre à nouveau une très forte progression du nombre de visiteurs uniques sur les deux premiers mois de l’année avec respectivement +19% et +20% vs janvier et février 2021 . Cela représente une différence de plus d’un million de visiteurs uniques chaque mois, qui se traduit également par une augmentation des visites avec +40% et des pages vues à +52%.

Ainsi renforcé dans sa position de leader auprès de la communauté des seniors, Erold devrait ainsi continuer à bénéficier d’une dynamique générale favorable.