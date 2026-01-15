Ericsson va supprimer 1.600 emplois en Suède

Le logo d'Ericsson sur le bâtiment du siège social de l'entreprise à Stockholm.
Le groupe d'équipements de télécommunications Ericsson a annoncé jeudi prévoir de supprimer quelque 1.600 emplois en Suède.
L'entreprise, basée en Suède, a déclaré que cette décision visait à améliorer sa position en matière de coûts tout en maintenant des investissements technologiques essentiels.
Ericsson a informé le service public de l'emploi suédois et a entamé des négociations avec les syndicats concernés.
Ericsson a régulièrement réduit ses effectifs afin de maintenir sa rentabilité ces trois dernières années, alors que le groupe était confronté à une baisse de la demande en équipements 5G et à l'impact des droits de douane américains.
En Suède, l'entreprise avait déjà annoncé son intention de se séparer de 1.400 employés en 2023 et 1.200 en 2024.
(Rédigé par Anna Ringstrom à Stockholm et Gianluca Lo Nostro à Gdansk ; version française Coralie Lamarque ; édité par Jean-Stéphane Brosse)
