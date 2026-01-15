 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ericsson va supprimer 1.600 emplois en Suède
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 10:02

Le logo d'Ericsson sur le bâtiment du siège social de l'entreprise à Stockholm.

Le logo d'Ericsson sur le bâtiment du siège social de l'entreprise à Stockholm.

Le groupe d'équipements de télécommunications Ericsson ‍a annoncé jeudi prévoir de supprimer quelque 1.600 emplois en Suède.

L'entreprise, ‌basée en Suède, a déclaré que cette décision visait à améliorer ​sa position en matière de ⁠coûts tout en maintenant des investissements technologiques essentiels.

Ericsson a informé ⁠le ‍service public de l'emploi suédois ⁠et a entamé des négociations avec les syndicats concernés.

Ericsson a régulièrement ​réduit ses effectifs afin de maintenir sa rentabilité ces trois dernières ⁠années, alors que le groupe ​était confronté à une baisse ​de la ​demande en équipements 5G et à ​l'impact des ⁠droits de douane américains.

En Suède, l'entreprise avait déjà annoncé son intention de se séparer de 1.400 employés ‌en 2023 et 1.200 en 2024.

(Rédigé par Anna Ringstrom à Stockholm et Gianluca Lo Nostro à Gdansk ; version française Coralie Lamarque ; édité par ‌Jean-Stéphane Brosse)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank