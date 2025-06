Ericsson: test concluant pour le 5G Cloud RAN information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 15:31









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir mené avec succès un appel 5G Cloud RAN via le serveur HPE ProLiant DL110 Gen12, équipé du SoC Intel Xeon 6, une technique qui, selon la société, illustre la maturité de sa solution pour fonctionner sur des plateformes cloud-native ouvertes.



Ce test met en évidence la portabilité logicielle intergénérationnelle des processeurs et la flexibilité de déploiement, tout en assurant des performances élevées, une efficacité énergétique optimisée par l'IA et une évolutivité accrue.



Il confirme également la stratégie d'Ericsson en faveur d'un écosystème ouvert, multivendeur et pérenne pour le déploiement à grande échelle de la 5G. Ericsson, HPE et Intel réaffirment ainsi leur engagement commun pour moderniser les réseaux télécoms grâce à des solutions Cloud RAN agiles et compatibles avec les exigences futures.







