Ericsson: s'implique dans un projet de 'AI Factory' en Suède

(CercleFinance.com) - Le groupe Ericsson annonce qu'il va jouer un rôle central dans la création d'une 'AI Factory' en Suède, en partenariat avec AstraZeneca, SAAB, SEB et Wallenberg Investment AB.



Le consortium exploitera la puissance de calcul de NVIDIA, avec deux supercalculateurs DGX SuperPOD équipés des dernières puces Grace Blackwell GB300.



Cette infrastructure, présentée comme la plus puissante du pays, servira à entraîner des modèles d'IA spécifiques aux secteurs industriels suédois.



NVIDIA prévoit d'ouvrir un centre technologique d'IA en Suède pour soutenir cette initiative. ' L'IA joue un rôle clé dans l'évolution des réseaux et la compétitivité future de la Suède ', déclare Erik Ekudden, directeur de la technologie d'Ericsson.







