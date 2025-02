Ericsson: renforce le partenariat avec Ooredoo Qatar information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir renforcé son partenariat avec Ooredoo Qatar en intégrant sa solution Ericsson Mediation dans le réseau d'Ooredoo.



Cette collaboration permet à Ooredoo de monétiser la 5G, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de soutenir la transformation numérique.



Ericsson Mediation offre des fonctionnalités avancées pour gérer l'énorme volume de données, tout en accélérant le développement de nouveaux services.



La solution cloud-native améliore la flexibilité et réduit le coût total de possession (TCO) d'Ooredoo Qatar.







