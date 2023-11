Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: première obligation verte placée avec succès information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 09:42









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé jeudi avoir placé avec succès sa première 'obligation verte', une opération grâce à laquelle l'équipementier de réseaux suédois entend financer ses projets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Cette émission de 'green bonds', d'un montant de 500 millions d'euros et d'une maturité de quatre ans et demi, s'inscrit dans le cadre de son programme d'emprunts à moyen terme EMTN ('euro medium term note program').



Dans son communiqué, Ericsson souligne que l'émission fait suite à un 'road show' suivi par de nombreux investisseurs au cours duquel il a présenté ses ambitions en matière d'ESG, au coeur de sa stratégie d'entreprise.



Le groupe précise que les produits de l'opération seront entièrement dédiés à ses efforts en termes d'efficacité énergétique et au domaine des énergies renouvelables.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -0.63% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA -0.82% ERICSSON-B LSE Intl -1.11% ERICSSON-B OTCBB 0.00%