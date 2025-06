Ericsson: partenariat avec Supermicro dans l'IA 'edge' information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 14:18









(CercleFinance.com) - Ericsson et Supermicro ont annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord en vue d'établir un partenariat stratégique visant à accélérer le déploiement de l'IA 'edge', c'est-à-dire de l'intelligence artificielle en 'périphérie de réseau'.



L'équipementier suédois et le fabricant de serveurs expliquent que leur collaboration va consister à associer les technologie 5G d'Ericsson aux plateformes IA 'edge' de Supermicro avec l'objectif de proposer des offres commerciales communes, conjuguant connectivité à faible latence et capacités de calcul locales.



L'IA 'edge' permet l'exécution de modèles d'IA à proximité immédiate des utilisateurs ou des équipements, en dehors des centres de données, afin de réduire les temps de réponse, un enjeu clé pour les applications critiques et en temps réel.



Les deux entreprises disent notamment cibler des secteurs comme le commerce de détail (reconnaissance d'images pour accélérer les paiements ou détecter les vols), de l'industrie (pilotage local de machines via des capteurs), de la sécurité routière (gestion adaptative du trafic) et de la santé (gestion des inventaires en temps réel).





