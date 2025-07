Ericsson: officialise la coentreprise Aduna avec 12 opérateurs mondiaux information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 09:50









(Zonebourse.com) - Ericsson annonce la finalisation des investissements de douze opérateurs télécoms mondiaux dans sa filiale Aduna, désormais coentreprise détenue à parité entre Ericsson et ces partenaires, parmi lesquels AT&T, Orange, Vodafone ou Deutsche Telekom.



Active depuis septembre 2024, Aduna a pour mission de regrouper et commercialiser des API réseau à l'échelle mondiale.



Ericsson y apporte sa plateforme réseau, tandis que les actionnaires contribuent par leurs relations industrielles et leur expertise.



Le CEO Anthony Bartolo évoque une étape clé pour 'accélérer l'adoption mondiale des API réseau'. L'écosystème inclut déjà des acteurs comme Google Cloud, Microsoft, Bouygues Telecom ou NTT DOCOMO.





