Ericsson: nomme son futur DG Australie & Nouvelle-Zélande

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce que Ludvig Landgren sera nommé directeur général pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande à compter du 1er mai 2025.



Fort de plus de 25 ans d'expérience dans les ventes et les services en Europe et en Asie-Pacifique, il dirigeait jusqu'à présent les activités Cloud, Logiciels et Services pour l'Asie du Sud-Est, l'Océanie et l'Inde.



Il succède à Emilio Romeo, nommé conseiller stratégique régional.







