Ericsson: initiatives durables avec le groupe Zain information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 15:06

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce la signature d'un protocole d'accord avec Zain, groupe de télécommunications du Koweït, afin de développer des initiatives conjointes autour du développement durable et la construction de futurs réseaux plus économes en énergie.



La collaboration devrait aussi permettre aux deux partenaires de réduire leur empreinte carbone, soutenant leur transition vers le 'Net Zero'.



S'appuyant sur leur solide relation de longue date, les nouvelles initiatives durables exploreront les moyens de réduire la consommation d'énergie et la production de déchets au sein des réseaux du groupe Zain.



Selon les termes de l'accord, Ericsson tirera parti de son expertise mondiale en organisant des sessions d'ateliers autour des réseaux durables.



En outre, les deux sociétés exploreront les opportunités de collaboration sur le programme mondial de reprise des produits d'Ericsson qui soutient l'élimination et le recyclage responsables des déchets électroniques. Dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs de l'entreprise, Ericsson récupère ses produits obsolètes auprès de ses partenaires et les élimine en toute sécurité, en les aidant à réduire leur impact sur l'environnement.