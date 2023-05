Ericsson: consolide la tarification de Vodafone en Inde information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 16:39

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé hier l'achèvement réussi du programme de consolidation de la tarification pour le principal opérateur de télécommunications, Vodafone Idea, en remplaçant trois solutions de facturation en ligne existantes par Ericsson Charging en tant que solution OCS unique dans l'ensemble de l'Inde.



Cette solution consolidée de facturation en ligne avec une architecture de politique de données intégrée permet de lancer des produits plus rapidement et d'améliorer les méthodes de travail.



Mis en oeuvre pendant la pandémie, le projet est l'un des premiers du genre au niveau mondial et a permis la migration et la consolidation de la capacité de plus de 300 millions d'abonnés Vi sur le système de tarification d'Ericsson.



Jagbir Singh, directeur technique, Vodafone Idea Limited, a déclaré : 'Cette solution flexible et à l'épreuve du temps améliorera non seulement l'expérience des clients, mais nous permettra également de lancer de nouveaux produits et services à un rythme plus rapide.'