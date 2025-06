Ericsson: certification mondiale du niveau 4 d'autonomie information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir obtenu la première validation mondiale du niveau 4 d'autonomie opérationnelle dans un scénario télécom, selon le cadre d'évaluation ANLAV de la TM Forum.



Cette reconnaissance a été attribuée à sa solution Predictive Cell Energy Management, en production sur le réseau de TDC NET au Danemark depuis mai 2024.



Le scénario évalué portait sur l'optimisation énergétique automatisée du réseau d'accès radio (RAN), grâce à une gestion prédictive et à l'intelligence artificielle.



Le système a permis une réduction d'environ 5 % de l'énergie nécessaire pour transmettre 1 Go de données, soit une économie de 800 MWh et une baisse de 135 tonnes de CO₂e en 2024.





