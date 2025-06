Ericsson: Aduna annonce sept nouveaux partenariats information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 17:15









(CercleFinance.com) - Aduna, coentreprise dédiée aux API réseaux, créée par plusieurs grands opérateurs télécoms mondiaux et Ericsson, annonce l'extension de son écosystème avec sept nouveaux partenaires majeurs.



Microsoft rejoint Aduna comme partenaire technologique afin d'intégrer les API réseaux dans Azure et y apporter des capacités d'intelligence artificielle. Ces API seront accessibles directement via Azure Marketplace.



Au Japon, SoftBank Corp et NTT DOCOMO ont signé des protocoles d'accord avec Aduna, rejoignant ainsi KDDI déjà partenaire en capital.



Aux États-Unis, Syniverse intégrera les API Aduna dans ses services pour offrir des fonctions telles que le SIM Swap, la géolocalisation et la vérification de numéro dans un environnement multi-opérateurs sécurisé.



En Inde, les intégrateurs globaux Wipro et Tech Mahindra intègrent les API standardisées d'Aduna dans des projets de transformation numérique.



Enfin, JT Global (basé dans les îles Anglo-Normandes) utilisera les API pour renforcer l'authentification et la prévention de la fraude sur sa plateforme CPaaS.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.