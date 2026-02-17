Eric Trump investit dans la fusion du fabricant israélien de drones XTEND avec une entreprise de construction de Floride

Eric Trump, fils du président américain Donald Trump, investit dans une fusion de 1,5 milliard de dollars entre le fabricant israélien de drones XTEND et la société JFB Construction Holdings JFB.O , basée en Floride, dans le cadre d'une opération visant à faire entrer XTEND en bourse.

Le fabricant de drones Unusual Machines UMAC.A , qui a fait appel au frère d'Eric, Donald Trump Jr. en novembre 2024, en tant que conseiller, investit également dans la fusion, a indiqué JFB dans un communiqué publié mardi.

La famille Trump a élargi ses entreprises commerciales depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, y compris les ventes de crypto-monnaies qui ont généré environ 800 millions de dollars pour la famille au cours du seul premier semestre 2025.

Cette décision intervient alors que les drones sont devenus l'un des articles les plus vendus au Pentagone et qu'ils jouent un rôle central sur le champ de bataille ukrainien, où les avions de guerre conventionnels sont rares en raison de la densité des systèmes de défense aérienne à proximité des lignes de front.

Le succès des drones sur le terrain a également entraîné une hausse des investissements de la Silicon Valley dans les start-ups spécialisées dans les drones et l'intelligence artificielle militaire, ce qui a fait grimper la valeur d'entreprises américaines telles qu'Anduril Industries et Shield AI.

Les systèmes d'intelligence artificielle de XTEND sont utilisés par le ministère américain de la défense, Singapour, l'Europe, le Royaume-Uni et les forces de défense israéliennes, depuis juillet 2025.

Les autres investisseurs dans la fusion de XTEND sont Protego Ventures, basé en Israël, American Ventures, société de développement immobilier basée au Texas, et Aliya Capital, basé à Miami.

La fusion par actions devrait être finaliséee d'ici le milieu de l'année 2026, après quoi la société commune sera rebaptisée XTEND AI Robotics et sera cotée au Nasdaq sous le symbole "XTND".