Éric Lombard (Caisse des dépôts) : «Je rêve d’un contrat social renouvelé plus solidaire»

Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. (© CDC)

Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a accordé un entretien au Revenu.

Diplômé de HEC, Éric Lombard a intégré la banque Paribas, avant d’être nommé conseiller auprès de Michel Sapin au ministère de la Justice puis, de 1992 à 1993, au ministère de l’Économie et des Finances. En 1993, il réintègre Paribas comme responsable des fusions et acquisitions dans les secteurs bancaires et de l'assurance. Il poursuit son évolution après la fusion avec BNP en 2000, et devient en 2004 directeur général de BNP Paribas Assurance. Il en devient PDG en 2006. Il est nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en décembre 2017.

Dès le début de votre ouvrage, Au cœur de la finance utile (Éditions de L’Observatoire), vous insistez sur le métissage de votre parcours, une carrière dans le privé et le public, une culture juive et chrétienne, un patron de gauche, une vie entre Paris et la province… En quoi cela a-t-il joué un rôle dans votre cheminement professionnel ?

Éric Lombard : Ce métissage est une richesse qui évite d’être trop ancré dans une appartenance. Quand on est entre deux rives, comme c’est mon cas, on est plus enclin à la remise en question, à la mobilité. Dans la gestion d’une entreprise, ce métissage permet d’éviter le conformisme et les conservatismes.

«Je ne suis pas un libéral», dites-vous et vous estimez que le dialogue doit jouer un rôle essentiel dans toute réforme. C’est le cas dans celle