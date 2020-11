Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erdogan annonce de nouvelles mesures pour freiner la propagation du COVID-19 Reuters • 17/11/2020 à 19:25









ISTANBUL, 17 novembre (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mardi des mesures plus strictes pour répondre à l'augmentation du nombre de patients atteints du coronavirus ainsi qu'un confinement partiel les week-ends dans toute la Turquie. "Le confinement sera imposé avant 10h00 et après 20h00 pendant les week-ends de manière à ne pas perturber les chaînes d'approvisionnement et de production", a-t-il déclaré. S'exprimant après une réunion du gouvernement, le président turc a ajouté que toutes les écoles resteraient fermées et poursuivraient l'enseignement en ligne jusqu'à la fin de l'année, et que les restaurants et cafés n'offriraient qu'un service de livraison. Le conseil scientifique consultatif de la Turquie a recommandé au gouvernement de mettre en œuvre des mesures concrètes pour ralentir la propagation du COVID-19, a souligné lundi le ministre de la Santé Fahrettin Koca, le nombre de cas quotidiens ayant augmenté ces dernières semaines. Ankara a recensé mardi 3.819 cas symptomatiques et 103 décès liés au coronavirus, portant le bilan total de morts à 11.704 depuis le début de la pandémie. (Tuvan Gumrukcu, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Stéphane Brosse)

