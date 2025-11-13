 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 271,77
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eramet : un soutien trouvé vers 52,7E ?
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 13:56

Eramet semble avoir trouvé un soutien vers 52,7E et entame une remontée au-delà des 54,5E.
Le titre n'a pas encore renoué avec une dynamique haussière et il lui faudra d'abord refermer l'ex-'gap' des 55,65E du 3 novembre puis effacer la résistance des 57,5E du 28 juillet defnier.

Valeurs associées

ERAMET
54,7000 EUR Euronext Paris +3,50%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank