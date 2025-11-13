Eramet : un soutien trouvé vers 52,7E ?
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 13:56
Le titre n'a pas encore renoué avec une dynamique haussière et il lui faudra d'abord refermer l'ex-'gap' des 55,65E du 3 novembre puis effacer la résistance des 57,5E du 28 juillet defnier.
Valeurs associées
|54,7000 EUR
|Euronext Paris
|+3,50%
A lire aussi
-
Eviden, marque du groupe Atos dédiée au calcul avancé, annonce le lancement du BullSequana XH3500, un supercalculateur combinant calcul haute performance (HPC) et intelligence artificielle (IA), conçu pour dépasser les capacités exascale. Pour rappel, le terme ... Lire la suite
-
Mozambique: La "forteresse" gazière de TotalEnergies alimente la colère locale et les craintes d'insurrection
par Custodio Cossa et Nellie Peyton Fernando Cuna espérait que la reprise du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de TotalEnergies au Mozambique attirerait davantage de clients dans son hôtel. Pourtant, après quatre années d'attente, les employés du groupe pétrolier ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, DoorDash et BioNTech) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Wall Street est attendue sans grand changement jeudi et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, l'attentisme dominant avant la reprise de la publication des indicateurs économiques officiels américains à la faveur de la levée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer