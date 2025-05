Eramet: un partenariat signé pour le nickel en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Eramet annonce un protocole d'accord avec les autorités indonésiennes 'afin d'étudier la création d'une plateforme d'investissement stratégique dans le secteur du nickel, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation industrielle'.



Ce partenariat, signé à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron, vise à développer un écosystème durable et intégré de matières premières destinées aux batteries de véhicules électriques en Indonésie, tout en adhérant à 'des normes internationales strictes'.



Les partenaires mèneront une évaluation préalable afin d'identifier le projet le plus pertinent, pour maximiser le potentiel de l'écosystème national dans les véhicules électriques, tout en préparant la feuille de route d'une future collaboration.





Valeurs associées ERAMET 50,6500 EUR Euronext Paris +0,50%