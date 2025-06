Eramet: réaction après la décision du Gouvernement gabonais information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 08:46









(CercleFinance.com) - Eramet annonce ce matin prendre note de l'intention du Gouvernement gabonais d'interdire l'exportation de manganèse brut à compter du 1er janvier 2029.



Le groupe souligne qu'il est partenaire de longue date du Gabon, présent depuis plus de 30 ans dans le pays. 'Eramet est un investisseur engagé au service du développement industriel national' indique la direction.



'Le Groupe a investi dans la construction d'unités de transformation à forte valeur ajoutée et la modernisation d'infrastructures clés'.



'Eramet en tant que coactionnaire majoritaire de Comilog, continuera de travailler avec l'État dans un esprit de partenariat constructif et de respect mutuel' rajoute le groupe dans son communiqué.



Eramet entend préserver le rôle stratégique de Comilog et de Setrag comme fournisseurs de rang mondial de manganèse pour l'industrie sidérurgique, ainsi que les 10 460 emplois gabonais qu'ils soutiennent.





