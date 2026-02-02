Eramet limoge son directeur général moins d'un an après son arrivée
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 06:07
Dans l'attente de la nomination d'un successeur, la présidente du groupe, Christel Bories, assurera la direction générale à titre intérimaire. Cette organisation est transitoire. Une fois le nouveau directeur général désigné, les fonctions de président et de directeur général seront de nouveau dissociées.
Le conseil a salué l'engagement de Paulo Castellari et réaffirmé son soutien aux équipes, mobilisées pour renforcer la sécurité, améliorer la performance opérationnelle et réduire les coûts, dans un contexte économique dégradé. Eramet met en avant la qualité de son portefeuille d'actifs, la montée en puissance de son site de lithium en Argentine et maintient la publication de ses résultats annuels au 18 février 2026.
"Ce départ rappelle que le redressement pourrait rester difficile à atteindre"
Paulo Castellari avait été désigné il y a moins d'un an, le 13 février 2025, mais n'était entré en fonction qu'à l'issue de l'assemblée générale du 27 mai suivant.
"Il s'agit d'un départ surprenant, car Paulo venait de prendre ses fonctions début 2025 et était en train de mettre en oeuvre un plan de redressement", souligne l'analyste d'AlphaValue Varun Sikka, qui ajoute "Si la qualité du modèle économique d'Eramet n'a jamais fait l'unanimité, la gouvernance de l'entreprise a également été un point faible, et ce départ rappelle que le redressement pourrait rester difficile à atteindre."
Le départ du dirigeant à deux semaines des résultats annuels est un signal négatif pour l'entreprise, qui avait démarré 2026 sur les chapeaux de roues en bourse ( 28%).
Valeurs associées
|73,800 EUR
|Euronext Paris
|-3,15%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer