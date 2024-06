Eramet et BASF n'investiront pas dans une usine de raffinage de nickel et de cobalt

(AOF) - Eramet et BASF décident de ne pas investir dans une usine commune de raffinage de nickel et de cobalt à Weda Bay en Indonésie. Eramet continuera à évaluer de potentiels investissements dans la chaîne de valeur des batteries au nickel pour véhicules électriques en Indonésie et tiendra le marché informé en temps voulu. En 2020, Eramet et BASF avaient signé un accord pour évaluer le potentiel de développement et de construction en commun d'une usine de raffinage de nickel et de cobalt à Weda Bay en Indonésie.

Après une évaluation approfondie, portant notamment sur la stratégie d'exécution du projet, les deux partenaires se sont prononcés contre cet investissement.