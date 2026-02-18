Eramet-Ebitda 2025 en baisse de 54%, vise €250-290 mlns de Capex cette année

Eramet ERMT.PA a fait état mercredi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté en baisse de 54% en 2025, pénalisé par la baisse des prix des matières premières, des effets de change défavorables et des difficultés opérationnelles sur plusieurs sites, notamment en Indonésie.

Le groupe, qui a annoncé une série de mesures destinées à renforcer son bilan, a par ailleurs déclaré dans un communiqué viser 250 à 290 millions d'euros de Capex (dépenses d'investissement) en 2026, soit une baisse de 30 à 40% sur un an.

"En 2026, notre priorité est de rester concentrés sur l’amélioration de notre performance opérationnelle, la maîtrise de nos coûts et de nos investissements, avec une attention particulière portée à la sécurité", a déclaré la présidente directrice générale Christel Bories dans le communiqué.

En octobre, Eramet avait déjà réduit la fourchette de son plan de capex 2025 à 400–425 millions d’euros, contre 400–450 millions d’euros précédemment.

L'Ebitda ajusté annuel a chuté à 372 millions d’euros, Eramet citant "des contraintes de permis, conjuguées au démarrage de nouveaux sites de production minière qui ont impacté la performance à Weda Bay en Indonésie" et un impact prix et taux de change de 285 millions d'euros.

Le groupe a déclaré la semaine dernière que sa coentreprise minière de nickel en Indonésie avait reçu une autorisation de production initiale de 12 millions de tonnes métriques humides pour cette année, en baisse par rapport aux 32 millions initialement autorisés en 2025.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)