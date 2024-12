Eramet: démarrage de production à Centenario information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Eramet fait part de la première production de carbonate de lithium de son usine d'extraction directe (DLE) récemment mise en service à Centenario, dans la province de Salta en Argentine, trois ans après le démarrage de sa construction.



Il s'agit de la première usine à mettre en oeuvre à l'échelle industrielle la technologie DLE développée par Eramet, technologie qui permet 'd'obtenir un carbonate de lithium durable et très performant, adapté aux batteries des véhicules électriques'.



L'usine de Centenario est conçue pour extraire et produire 24.000 tonnes par an de carbonate de lithium de qualité batterie et, à pleine capacité, devrait se situer dans le premier quartile de la courbe des coûts de l'industrie du lithium.



Le 24 octobre, Eramet avait annoncé avoir repris la pleine propriété de son actif phare dans le lithium, en rachetant la part de son partenaire (à hauteur de 49,9%) dans leur co-entreprise Eramine, qui détient la totalité de l'usine de Centenario.





