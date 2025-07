Eramet: chute de 45% de l'EBITDA ajusté semestriel information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Eramet publie un résultat net part du groupe (hors SLN) négatif à hauteur de -101 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, et un EBITDA ajusté (hors SLN) en chute de 45% à 191 millions, principalement en raison de la contribution réduite de PT WBN.



Le groupe minier et métallurgique explique qu'un environnement macro-économique incertain a continué de peser sur ses marchés finaux, notamment en raison de l'évolution de l'industrie de l'acier en Chine, et de celle des taux de change.



Eramet note toutefois qu'au deuxième trimestre, 'des progrès significatifs ont été réalisés dans la résolution des difficultés logistiques rencontrées au port au Gabon depuis fin 2024, renforçant sa confiance dans sa capacité à délivrer au second semestre'.





