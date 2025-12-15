 Aller au contenu principal
Eramet : avalement baissier, retrace les 49,5E
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 15:38

La tentative de rebond d' Eramet de début décembre s'interrompt vers 55E, le titre efface d'un coup tous ses récents gains via un "avalement baissier" de -8%.
Eramet retrace -et menace- les 49,5E, support oblique moyen terme issu des précédents "creux" annuels inscrits à 41,6E début avril et 46,3E le 11 septembre.
Le titre devra préserver les 48,8E pour ne pas décrocher vers 46,3E.

