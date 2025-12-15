Eramet : avalement baissier, retrace les 49,5E
Eramet retrace -et menace- les 49,5E, support oblique moyen terme issu des précédents "creux" annuels inscrits à 41,6E début avril et 46,3E le 11 septembre.
Le titre devra préserver les 48,8E pour ne pas décrocher vers 46,3E.
|49,6600 EUR
|Euronext Paris
|-7,26%
