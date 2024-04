Eramet: accord avec l'Etat sur les garanties financières à la SLN

(AOF) - Dans la perspective de la signature du Pacte Nickel, Eramet et l’Etat sont parvenus à un accord afin de prolonger les garanties financières accordées à la SLN pour lui permettre de poursuivre ses activités minières. Le 10 avril, suite au rejet de la Province Nord des garanties financières accordées par Eramet jusqu’au 25 mai 2024, la SLN avait répondu à une injonction de la Province Nord de suspendre l’activité de ses sites miniers situés dans la Province Nord (Népoui-Kopéto, Française, Tiébaghi, Kouaoua, Etoile du Nord, Stamboul, Boualoudjélima, Bonini) dès la prise de poste le 11 avril.

Grâce à cet accord, l'activité des sites miniers situés en Province Nord peut se poursuivre en conformité.

Pour rappel, la SLN a toujours opéré avec des garanties financières constituées. Dans le cadre de son activité minière, la SLN doit apporter des garanties financières aux Provinces calédoniennes concernées pour garantir la remise en état et la réhabilitation des sites miniers après leur fermeture définitive, au cas où la SLN ne serait pas en mesure de réaliser ces opérations.

Points clés

- Producteur, créé en 1880, de minerais et métaux d'alliages, leader mondial dans le minerai de manganèse et le ferronickel, 4ème dans le zircon et les matières titanifères;

- Chiffre d’affaires de 5,4 Mds€, recentré sur les mines et métaux - manganèse pour 59 % des ventes, nickel pour 33 %, sables minéraux pour 9 %, le lithium étant en développement ;

- Ventes réalisées en Asie pour 50 % (dont 20 % en Chine), en Europe pour 28 % (dont 6 % pour la France), en Amérique du Sud pour 12 % et en Amérique du nord pour 6 % ;

- Modèle d'affaires fondé sur la valorisation des métaux et minéraux essentiels au développement économique (manganèse, nickel, sables minéralisés) et à la transition énergétique (lithium, sels de nickel/cobalt, recyclage des batteries) ;

- Capital contrôlé de concert à 64,21 % par l’Etat français dont la STCPI (4 %, Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, détenue par les provinces néo-calédoniennes), Cristel Bories étant PDG du conseil de 18 administrateurs ;

- Bilan assaini avec effet de levier de la dette de 0,7 à fin juin 2023 et ratio sur fonds propres de 33 %.

Enjeux

- Stratégie recentrée après les cessions d’Auber & Duval et d’Eurasteel :

- croître dans les métiers attractifs -minerais de manganèse et sables minéralisés,

- élargir le portefeuille dans les métaux pour la transformation énergétique -sels de nickel et de cobalt et recyclage des piles ion-lithium;

- Stratégie d'innovation portée par le centre IDEAS à Trappes et financée à 1 % des revenus :

- déployée en interne via la Data Factory : pilotage par les business units des mines 4.0 recourant aux data, production additive, robotisation, IoT, intelligence artificielle...

- fondée sur l’open innovation : challenges de jeunes docteurs, concours de start-up, partenariats universitaires et scientifiques;

- Stratégie environnementale de contribution à la neutralité carbone en 2050 :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 en 2035 notamment dans la décarbonation de la production métallurgique et la réhabilitation des sites miniers (gestion des résidus),

- économie circulaire et protection des ressources en eau et de la qualité de l’air,

- montée à 40 % en 2030, vs 2019, des emprunts liés au développement durable ;

- Portefeuille de ressources de classe mondiale : manganèse (Moanda au Gabon), nickel et nickel-cobalt (Nouvelle-Calédonie et Weda Bay en Indonésie), sables minéralisés (Sénégal), lithium (Argentine et France) et recyclage des batteries (France).

Défis

- Sensibilité aux risques géopolitique en Nouvelle Calédonie, au Gabon et au Sénégal ;

- Réussite du plan de réduction des coûts et d’optimisation de la production face à un marché dégradé -chute des prix de vente du manganèse et du nickel, inflation du prix des entrants et disruptions logistiques ;

- Avancée des projets :

- transition énergétique : usine pilote en France pour le recyclage des batteries et, pour 2024, lancement de la production de lithium en Argentine et finalisation de l’étude sur le nickel et le cobalt à Sonic Bay,

- élargissement du portefeuille : exploration au Chili des saumures de lithium et, en Indonésie, des limonites de nickel.

En savoir plus sur le secteur Produits de base / métaux

Les multiples enjeux de la criticité environnementale

Elle fait d'abord référence à l'offre et à la disponibilité des différents métaux dans le sous-sol. L'autre élément déterminant est la demande. D'après l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de lithium va être multipliée par plus de 40 d'ici à 2040. Le cuivre est aussi le parfait exemple de cette criticité. Selon S&P Global, la consommation de cuivre va doubler d'ici à 2035, passant de 25 millions de tonnes par an à 50 millions de tonnes. Or les investissements dans de nouvelles mines sont pénalisés par la baisse des prix et la hausse des coûts de financement et de production. Des pénuries sont donc à craindre dans dix ou quinze ans. Enfin, l'industrie minière va se heurter à l'opposition croissante des populations à cause de ses impacts (notamment en termes de déchets et de pollution de l'eau).