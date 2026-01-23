EquipmentShare évalué à 7,2 milliards de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 7) par Prakhar Srivastava et Utkarsh Shetti

Les actions d'EquipmentShare.com

EQPT.O ont augmenté de 16,3% lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, valorisant la société de location de matériel de construction à 7,16 milliards de dollars et signalant un fort appétit des investisseurs pour son modèle commercial axé sur la technologie.

La performance du premier jour de l'entreprise a fait écho à la forte entrée sur le marché de la société de garde de crypto-monnaies BitGo jeudi, la demande de nouvelles inscriptions se prolongeant jusqu'en 2026.

La stabilité du marché, la baisse des taux d'intérêt et l'enthousiasme suscité par les actions liées à l'intelligence artificielle ont incité les entreprises à revenir sur le marché des introductions en bourse, alors que la fermeture du gouvernement américain en octobre dernier avait contraint bon nombre d'entre elles à mettre leurs projets en veilleuse.

L'action d'EquipmentShare, basée à Columbia, dans le Missouri, a ouvert à 28,50 dollars, alors que le prix de l'offre était de 24,50 dollars par action. Elle a levé 747,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse jeudi.

Fondée en 2015, EquipmentShare exploite la plateforme logicielle T3, qui connecte les travailleurs, les machines de construction et les matériaux sur les chantiers, et fournit des données de suivi et de maintenance aux entrepreneurs.

"Les investisseurs évaluent la plateforme technologique d'EquipmentShare comme un mécanisme potentiel pour surpasser les taux de croissance des sociétés de location traditionnelles", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

"Cependant, les plans d'expansion avec un fort effet de levier rendent l'action sensible à toute pause dans le cycle attendu de réduction des taux d'intérêt."

Le programme OWN de la société permet à des investisseurs tiers de posséder du matériel de location géré par EquipmentShare, l'aidant ainsi à se développer sans en supporter le coût total. Les investisseurs obtiennent un rendement lorsque le matériel est loué par des entrepreneurs.

"Le programme OWN permet de gérer et de monétiser les équipements d'une manière différente... au lieu de les inscrire à votre bilan, vous pouvez monétiser ces actifs", a déclaré le directeur général Jabbok Schlacks lors d'une interview accordée à Reuters.

Les coûts d'emprunt élevés et la fluctuation des projets en cours poussent de plus en plus d'entrepreneurs à louer des équipements plutôt qu'à les acheter, ce qui stimule les ventes d'entreprises comme EquipmentShare.

"Quatre-vingt-dix pour cent des 50 plus grandes entreprises générales des États-Unis utilisent EquipmentShare, et nous avons des dizaines de milliers d'autres clients", Jabbok Schlacks a déclaré.

Les principaux bailleurs de fonds d'EquipmentShare sont les sociétés de capital-risque Romulus Capital et Insight Venture Partners, ainsi que la société de conseil en investissement Anchorage Capital Group.