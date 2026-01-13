Equilibre en vue à Wall Street après l'inflation et JP Morgan
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 15:08
La prudence domine sur les marchés dans un contexte de tensions géopolitiques accrues. Les prix du pétrole ont progressé, les troubles en Iran ravivant les craintes sur les approvisionnements. Les annonces de Donald Trump, évoquant l'instauration de droits de douane de 25% contre les pays commerçant avec l'Iran, ainsi que ses attaques contre l'indépendance de la Réserve fédérale, ont accentué l'aversion au risque.
Les intervenants ont pris connaissance en début d'après-midi des données sur l'inflation américaine au mois de décembre à deux semaines (28 janvier) de la première décision de politique monétaire de la Fed pour l'année 2026. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% au mois de décembre, conformément aux attentes et au même niveau qu'en novembre. En rythme annuel, l'inflation s'élève à 2,7% en ligne avec les prévisions, après 2,7% le mois précédent. En données core (hors alimentation et énergie), l'inflation est également moins élevée que prévu à 0,2% le mois dernier, face à une estimation de 0,3%. En rythme annuel, elle a atteint 2,6%, contre une prévision à 2,7%.
Les banques entrent en lice
Entre les dossiers géopolitiques et le bras de fer entre Donald Trump et la Fed qui s'enlise, les inquiétudes grossissent coté investisseurs alors que ce mardi donne le coup d'envoi des résultats du quatrième trimestre, avec l'entrée en lice des banques.
JPMorgan Chase a enregistré une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, affecté par une charge exceptionnelle liée à un accord avec Goldman Sachs concernant un partenariat avec Apple dans les cartes de crédit. Le bénéfice s'est établi à 13 milliards de dollars, soit 4,63 dollars par action à comparer avec un bénéfice de 14 milliards de dollars, soit 4,81 dollars par action, un an auparavant.
Les comptes de Bank of America, Citigroup et Wells Fargo mercredi puis de Goldman Sachs et Morgan Stanley jeudi seront également au coeur des attentions.
Par ailleurs, les permis de construire aux États-Unis pour le mois d'octobre ont été révisés à un rythme de 1,411 million d'unités, contre 1,412 million annoncé précédemment.
Les ventes de logements neufs en septembre seront à surveiller à 16 heures.
A lire aussi
-
Assouplissements sur la fin des moteurs thermiques : pour le PDG de Stellantis Europe, les annonces de Bruxelles n'auront "aucun impact"
Le paquet de mesures annoncé par la Commission européenne ne convainc pas Emanuele Cappellano, qui juge que les aménagements ne règlent pas les problèmes de court terme. La décision de la Commission européenne d'assouplir l'interdiction des ventes de voitures thermiques ... Lire la suite
-
L'inflation au Portugal s'est établie à 2,3% l'année dernière, contre 2,4% en 2024, traduisant une stabilisation progressive, notamment grâce au recul des prix de l'énergie, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Ine). Sur l'ensemble de 2025, les ... Lire la suite
-
Tennis: Djokovic, en quête d'un 25e titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie, se heurte aux nouveaux maîtres du circuit
par Nick Mulvenney Novak Djokovic revient à Melbourne Park avec l'espoir de repousser la vague apparemment inexorable de l'ère "Sincaraz" et de remporter à l'Open d'Australie, à partir de dimanche, un 25e tournoi du Grand Chelem afin de devenir le joueur le plus ... Lire la suite
-
Le directeur financier de JPMorgan avertit que le plafonnement des taux des cartes de crédit pourrait nuire aux consommateurs et à l'économie des États-Unis
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, de contexte et de citations de l'appel avec les journalistes tout au ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer