Equifax dépasse les estimations de bénéfices trimestriels et revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

L'agence d'évaluation du crédit Equifax EFX.N a revu à la hausse ses prévisions de revenus annuels et a annoncé un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mardi, aidée par une baisse moins importante que prévu des demandes de prêts hypothécaires.

La première réduction des taux d'intérêt de l'année par la Réserve fédérale américaine en septembre et les attentes d'un nouvel assouplissement plus tard en 2025 ont alimenté l'espoir d'une baisse des taux hypothécaires.

Les demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis ont chuté de 7 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, une baisse moins importante que les prévisions d'Equifax qui tablaient sur une baisse de 12 %.

Le chiffre d'affaires de la société basée à Atlanta, en Géorgie, a augmenté de 7 % pour atteindre 1,55 milliard de dollars au troisième trimestre. Les revenus de son unité de solutions de main-d'œuvre, le plus grand segment d'exploitation de l'entreprise, ont augmenté de 5 % pour atteindre 649,4 millions de dollars.

La forte demande des agences gouvernementales pour les services de données sur l'emploi et les revenus de la société a compensé la faiblesse du marché de l'embauche, due à la législation fédérale imposant des normes de conformité plus strictes pour des programmes tels que le Supplemental Nutrition Assistance Program (programme d'aide à la nutrition complémentaire) et Medicaid.

Au début du mois, la société américaine d'analyse de données Fair Isaac a dévoilé un programme qui permet aux revendeurs de prêts hypothécaires de calculer et de distribuer ses scores de crédit directement aux consommateurs.

Le directeur général d'Equifax, Mark Begor, a déclaré que l'entreprise élargissait son offre de score de crédit hypothécaire VantageScore 4.0 "en réponse aux actions agressives de FICO en matière de prix".

"L'action tarifaire que FICO a mise en place pour 2026, en doublant l'augmentation de prix, va ajouter un demi-milliard de dollars de coût au secteur hypothécaire et aux consommateurs", a ajouté Mark Begor.

Les actions d'Equifax, qui ont chuté de 9,3 % depuis le début de l'année, étaient en baisse de 0,6 %.

L'entreprise s'attend maintenant à un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année compris entre 6,03 et 6,06 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 6,02 milliards de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Equifax a gagné 252,9 millions de dollars, soit 2,04 dollars par action, au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, alors que les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,93 dollar par action.