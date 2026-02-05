Equasens solide en 2025
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 18:27
Le spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé a toutefois connu un ralentissement au quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 9,7%, contre 12,1% sur les trois mois précédents.
Pour Denis Supplisson, président-directeur général du groupe : "la performance commerciale enregistrée en 2025, en France comme à l'international, est particulièrement dynamique et confirme la pertinence de notre positionnement fondé sur un portefeuille de solutions innovantes au service des professionnels et des établissements de santé. Le groupe Equasens dispose aujourd'hui d'une offre unique que nous bâtissons via une stratégie d'acquisitions sélectives, source de nombreuses synergies commerciales".
Pour 2026, le groupe entend renforcer son positionnement en tant que leader sur le marché français et européen des solutions numériques en santé. Il va notamment poursuivre l'intégration de l'IA dans ses logiciels métiers et le développement de nouvelles fonctionnalités dans un modèle SaaS dont l'hébergement est assuré dans son cloud santé privé.
Valeurs associées
|39,8000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
L'élève de 3e qui a poignardé sa professeure en classe mardi dans un collège de Sanary-sur-Mer (Var) a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi après avoir reconnu les faits et expliqué avoir "voulu se venger" après plusieurs incidents relevés par ... Lire la suite
-
Le cours du bitcoin a plongé jeudi sous la barre des 70.000 dollars jeudi, une première depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2024 qui avait galvanisé cette cryptomonnaie, désormais délaissée par les investisseurs. Le marché des cryptomonnaies connaît "une ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a fini en légère baisse jeudi, digérant prudemment la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de laisser ses taux inchangés, sur fond d'inquiétude généralisée des marchés pour le secteur de la tech. Le CAC 40 a perdu 0,29% à 8.238,17 ... Lire la suite
-
Le géant français de l'agroalimentaire Danone a rappelé plus de 120 lots de lait infantile Aptamil et Milumil en Autriche et en Allemagne, a annoncé jeudi l'Agence autrichienne pour la sécurité alimentaire Ages, dans un communiqué publié sur son site internet. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer