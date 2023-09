Equasens : Résultats semestriels 2023

Croissance portée par une conjoncture favorable :

- Chiffre d’affaires : +8,7% à 112,6 M€

- Résultat Opérationnel Courant : +6,9% à 27,5 M€

- Résultat Net Part du Groupe : +11,4% à 22,0 M€

• Très bon niveau de rentabilité



Les cash-flows générés sur la période ont été particulièrement favorables et permettent une augmentation notable de la situation de trésorerie brute (145,4 M€ et +26,2 M€ par rapport au 31/12/2022).Avec un excédent financier net à 77,2 M€, le Groupe conserve une autonomie forte et une capacité importante d’investissement. Les capitaux propres, part du groupe s’élèvent à 194,7 M€ au 30/06/2023.



Le Groupe Equasens aborde le 2ème semestre 2023 avec confiance. A ce stade, hors événements exceptionnels, le Groupe maintient ses prévisions de croissance pour l’année 2023.

L’intégration des récentes acquisitions sera la priorité pour le Groupe Equasens dans les mois à venir. Le Groupe prévoit ainsi d’élargir l’offre de formation ATOOPHARM à l’ensemble des professionnels de santé qu’il adresse et d’intégrer la brique technologique développée par SPEECH2SENSE à l’ensemble de ses logiciels métier. Ces évolutions apporteront au Groupe une proposition de valeur différenciante sur ses différents marchés.

Le Groupe confirme rester attentif aux opportunités de croissance externe et dispose des capacités financières pour les réaliser.



L'intégralité du communiqué sur www.equasens.com